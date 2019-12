Vučić: Računamo na podršku Rusije u međunarodnoj areni, mogu i oni da računaju na nas

SEEbiz pre 7 sati | SEEbiz / Beta

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas, uoči sastanka sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, da su odnosi sa Rusijom prijateljski, bratski i da, ako Srbija može na nekog da računa u medjunrodnoj areni, to je Rusija, kao i "oni na nas".

"Uspeli smo u vremenu koje nije ni malo lako, sa bezbroj pritisaka da se pridružimo u stavovima protiv Moske, da zadržimo nezavisnost u donošenju odluka jer mi ne zabijamo nož u ledja prijatelja", rekao je Vučić u intervjuu za TV Hepi. On je naveo da je Putin uvek imao za Srbiju razumevanje, što se vidi po broju susreta, kao i da nikad nije uslovljavao saradnju. "Čak mi je i rekao: Ej, ne treba to i to da radiš i sebe dovodiš u tešku situaciju, znam kakvim si