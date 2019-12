Očekuje nas kišni dan, suvo će ostati samo u istočnim krajevima, na planinama sneg

Telegraf pre 3 sata | Telegraf.rs

Minimalna temperatura od 2 do 6 stepeni, maksimalna dnevna od 6 do 10

U Srbiji umereno do potpuno oblačno. U severozapadnim, zapadnim i jugozapadnim predelima Srbije očekuje se kiša, koja će se do kraja dana proširiti i na centralne predele, dok se na planinama očekuje sneg. U ostalim predelima Srbije biće suvo. Vetar u toku jutra slab, jugoistočni, tokom dana u skretanju na jak severozapadni. Minimalna temperatura od 2 do 6 stepeni, maksimalna dnevna od 6 do 10. U Beogradu oblačno sa kišom, dok se u toku jutra i prepodneva očekuje