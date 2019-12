Šok usred decembra! Prolećni dan pred nama: Sutra nenormalno toplo, sledeće sedmice novi obrt

Kurir pre 1 sat

U Srbjii se sutra očekuje pretežno sunčano i osetno toplije, samo ujutru ponegde po kotlinama kratkotrajna magla ili niska oblačnost, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHZS). Vetar slab i umeren južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od -1 do pet stepeni, najviša dnevna do 17. U Beogradu ujutru u nižim delovima grada moguća magla, a tokom dana pretežno sunčano i osetno toplije. Vetar slab do umeren, jugoistočni. Jutarnja temperatura od tri