Danas oblačno i suvo, a evo kad će biti sunčano i 18 stepeni

Blic pre 29 minuta | Tanjug

U Srbiji će danas biti pretežno oblačno, ponegde s kišom, a na visokim planinama moguć je slab sneg.

Padavine se očekuju uglavnom u prvom delu dana. Kasnije posle podne na severu i zapadu, a uveče i u ostalim krajevima očekuje se razvedravanje. Jutarnja temperatura od tri do sedam, najviša dnevna od sedam do 10 stepeni. I u Beogradu pretežno oblačno i tokom većeg dela dana suvo, samo ujutro sa slabom kišom. Uveče razvedravanje. Jutarnja temperatura oko šest stepeni, najvisa dnevna oko devet. Do 21. decembra meteorolozi prognoziraju pretežno sunčano i osetno