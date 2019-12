U Srbiji sutra pretežno sunčano i toplije

Novi magazin pre 3 sata | Beta

Vreme će u Srbiji sutra, u nedelju, biti pretežno sunčano i osetno toplije, najavio je danas RHMZ. Samo ujutro će ponegde po kotlinama biti kratkotrajne magle ili niske oblačnosti.

Duvaće slab do umeren južni i jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura biće od minus jedan do pet stepeni, a najviša dnevna od 10 stepeni na jugu Srbije, do 17 na zapadu. U nižim delovima Beograda je ujutro moguća magla. Tokom dana vreme će biti pretežno sunčano i osetno toplije. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura biće od tri stepena do pet stepeni, a najviša dnevna 15 stepeni. U Srbiji će u narednih sedam dana vreme biti pretežno sunčano