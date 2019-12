Đuričin: Još jedan veliki korak ka dobijanju "investicionog ranga"

RTV pre 48 minuta | Tanjug

BEOGRAD - Agencija Standard i Purs povećala je kreditni rejting Srbije sa nivoa BB na BB+ sa pozitivnom izgledom za dalje poboljšanje, a profesor Ekonomskog fakulteta Dragan Đuričin ističe da je to dobra vest i još jedan veliki korak ka dobijanju tzv. investicionog ranga.

"To govori o niskom nivou ulaganja u sve vrste aktive, od državnih hartija od vrednosti do hartija od vrednosti koje emituju javna i privatna preduzeća. Makroekonomski fundamenti Srbije su poboljšani i oni su, prema ocenama Standard and Pursa, na uzlaznom putu", rekao je Đuričin Tanjugu. Kako kaže, ne vide se rizici kvarenja fiskalne ravnoteže, rast je na relativno visokoj stopi, nezaposlenost je opala, a pokrivenost deficita tekućeg bilansa je potpuna. Đuričin