Vlahović: Rejting dokaz reformi i stabilnosti

BEOGRAD - Podizanje kreditnog rejtinga Srbije od strane rejting agencije "Standard & Poors" je dobra i jako važna za ukupni investicioni rejting, a svedoči o održivoj makroekonomskoj stabilnosti koja je postignuta, izjavio je Tanjugu ekonomista Aleksandar Vlahović.

"Činjenica da podizanje rejtinga od strane Standard Pursa sledi nakon što rejting podigla Fič, takođe kredit rejting organizacija, govori o tome da su reforme koje su sprovedene pre svega u okviru fiskalne konsolidacije dovele do jedne, u ovom trenutku održive, makroekonomske stabilnosti", rekao je Vlahović. On ističe da je Srbiji potreban još jedan korak do dobijanja investicionog rejtinga, koji će omogućiti da se Srbija nakon toga na tržištu mnogo lakše i