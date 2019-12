Brnabić: Obradović nije uzbunjivač, nije poštovao zakonske procedure

Beta pre 4 sata

Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da radnik "Krušika" Aleksandar Obradović nije uzbunjivač jer nije poštovao zakonske procedure, preneo je N1.

"To što se nekom sviđa šta je Aleksandar Obradović, pa je on za njih uzbunjivač, iako nisu ispunjeni zakonski uslovi za to, što su na neki način rekli i ljudi iz Pištaljke i pozvali ga da se prijavi kao uzbunjivač… Pravna država je pravna država, vladavina prava. Mi postupamo po zakonima", rekla je predsednica Vlade u Pančevu.

Ona je pozvala nadležne institucije da rade po zakonu i da ne nasedaju na bilo kakve pritiske koji dolaze sa bilo kojih strana.

