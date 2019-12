Godfri: Moj cilj je unapređenje odnosa SAD i Srbije

RTV pre 6 sati | Tanjug

BEOGRAD - Američki ambasador Entoni Godfri rekao je danas u Skupštini Srbije da je njegov cilj da unapredi odnose između SAD i Srbije, navodeći da je najbolji način za to da SAD podrže Srbiju na evropskom putu.

"Moj cilj je da učinim sve što mogu da unapredim odnose između SAD i Srbije. Moj stav, ali i stav Amerike je da je najbolji način za to da se da podrška Srbiji, odnosno njenom cilju, a to je članstvo u EU", rekao je Godfri, koji je u parlamentu razgovarao sa predstavnicima parlamentarne grupe prijateljstva sa SAD. On je zahvalio poslaničkoj grupi prijateljstva sa SAD i njenom predsedniku Draganu Šormazu. Godfri je naveo da je danas bio u prilici da čuje iskrene