Milanović: Neka pobijedi bolji. A to sam ja

SEEbiz pre 1 sat | SEEbiz / N1 info

ZAGREB . Zoran Milanović je nakon prvog kruga predsjedničkih izbora izrazio uvjerenje i u konačnu pobjedu.

"Neka pobijedi bolji. A to sam ja. Za dva tjedna bit će što bude. Nikakve gorčine ni straha nema u meni", dodao je. "Smatram da sam zreo i spreman i u dobroj vjeri pripravan raditi ovaj posao, ali to je više od posla, to je način života. Nitko se u Hrvatskoj u kojoj ću ja biti predsjednik neće osjećati kao građanin ili građanka drugog reda. Nitko. Svjestan sam da nisam svima po volji, ali prema svakome ću postupiti kao prema čovjeku. Pozivam sve one koji su izašli