Vučić: Izbori 26. aprila ili 3. maja

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je večeras u emisiji "Stav" na TV O2 da će parlamentarni izbori biti raspisani za kraj aprila ili početak maja.

To je jedno od ekskluzivnih prava predsednika Republike, a ja sam mislio da budu raspisani 22. marta ili čak 15. marta, ali me je premijerka Ana Brnabić zamolila da to maksimalno prolongiramo, rekao je Vučić. On je kao moguće datume parlemntarnih izbora pomenuo 26. april ili 3. maj 2020. godine. "Škoru trebalo još tri dana kampanje da postane predsednik" Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je večeras da će Srbija, ko god da pobedi na izborima u Hrvatskoj,