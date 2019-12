Komšić: Ne verujem da Vučić ne zna šta je sporno u Strategiji

Vesti online pre 26 minuta | Tanjug, Vesti online

Predsedavajući Predsedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić izjavio je danas da veruje da predsednik Srbije Aleksandar Vučić ne zna šta je sporno u Strategiji odbrane i nacionalne bezbednosti o kojoj će se uskoro izjasniti poslanici Skupštine Srbije.

– Pa Srbija smatra polovinu teritorije BiH za teritoriju na kojoj ima pravo da izvodi vojna dejstva. Nije valjda da nam to ne bi trebalo biti sporno. Nema nijedne države niti predsednika na svetu kojemu to ne bi bilo sporno – poručio je Komšić. Prema njegovim rečima, ideja da se „Srbija brani u BiH je ideja zbog kojih su neki ljudi na izdržavanju kazne u Hagu“, prenosi Fena. – Međutim, mi se više ne uzdamo samo u međunarodnu pravdu i to u Srbiji moraju znati.