Užasna nesreća u Kazahstanu: Avion počeo da pada po poletanju, pa udario u zgradu! Ima žrtava (video)

Najmanje 15 ljudi poginulo je, dok je 66 povređeno, nakon što se oko 7.22 sati po lokalnom vremenu avion sa 95 putnika i pet članova posade srušio ubrzo nakon poletanja u blizini grada Almati u Kazahstanu.

Lokalni mediji, pozivajući se na Ministarstvo unutrašnjih poslova, navode da je najmanje 12 ljudi poginulo u nesreći, dok je devet osoba, uključujući šestoro dece, povređeno. At least 14 people killed,60 injured after a #BekAir plane with 98 people on board crashed in #Kazakhstan. Flight Z92100 was en route from Almaty, Kazakhstan's largest city, to the capital of Nur-Sultan, went down after taking off on Friday morning, smashing into a building.