Vremenska prognoza - 28. decembar

RTS pre 1 sat

U toku večeri slaba kiša, posle ponoći će preći u susnežicu i sneg. Sutra oblačno i vetrovito mestimično sa snegom, uz formiranje snežnog pokrivača u nižim predelima visine od 3 do 10 cm, a na planinama povećanje za 10 do 15 cm. Više padavina na jugu i zapadu. U sklopu ove oblačnosti stiže i hladniji vazduh, temperatura niža za 3 do 4 stepena u većini mesta. Jutarnja od -2 do 2, najviša od 1 do 6 stepeni.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (izvor: RHMZ) 27.12.2019. Petak: Umereno do potpuno oblačno,tokom popodneva u severnim i centralnim, do kraja dana i u ostalim krajevima mestimično sa slabom kišom, na planinama uz provejavanje slabog snega koji se tokom noći očekuje i u brdskim predelima. Vetar slab i umeren, na istoku i u planinskim predelima povremeno i jak, severozapadni. Najviša temperatura od 4 do 9 stepeni. 28.12.2019.