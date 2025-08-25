Vremenska prognoza za ponedeljak, 25. avgust 2025: Pretežno sunčano i umereno toplo

Beta pre 2 sata

U Srbiji će jutro biti sveže, a tokom dana pretežno sunčano i umereno toplo vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Na jugozapadu, jugu i jugoistoku Srbije promenljivo oblačno sa ređom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska uz mogućnost grmljavine.

Na severu Vojvodine slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti, ali će se zadržati suvo vreme.

Vetar slab, promenljiv u većini mesta, a umeren severni i severozapadni vetar duvaće sredinom dana i posle podne u Banatu, Braničevu, Homolju, Pomoravlju, kao i ponegde na planinama.

Najniža temperatura od šest stepeni do 13, a najviša od 24 do 28 stepeni.

U Beogradu pretežno sunčano vreme, uz slab i promenljiv vetar.

Najniža temperatura od devet stepeni do 12, a najviša oko 26 stepeni.

(Beta, 25.08.2025)