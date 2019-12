Bodrožić: Propagandisti će morati da objasne zašto su lagali građane (VIDEO, FOTO)

Danas pre 1 sat | Piše: Beta

Novinar Željko Bodrožić izjavio je večeras na protestu „Jedan od pet miliona“ u Beogradu da su mnoge njegove kolege pogazile novinarsku profesiju i stavili se u službu propagande vlasti, ali da ipak još ima slobodnih novinara koji čuvaju plamen slobodnog izražavanja isto kao što to čine učesnici protesta u borbi za osnovna ljudska prava svih građana.

On je čestitao građanima što čuvaju plamen slobode uprkos sejanja straha u kom učestvuju i mnogi novinari koji šire mržnju i lažu, a kako je naveo, to rade sve televizije sa nacionalnom frekvencijom i skoro sve lokalne TV stanice kao i brojni pisani mediji. „Vlast preko tih medija hipnotiše građane koji veruju da postoji zlatno doba, ali surova realnosti ih demantuje“, rekao je Bodrožić. On je kazao da će te kolege kada aktuelna vlast ode morati da objasne zašto su