Okupljanja protiv blokada: Kako su izgledala i šta su poruke: Dačić otkrio kada su novi skupovi (foto,video)

Građani Srbije koji se protive blokadama juče su se okupili na oko 50 mesta širom Srbije. Prema rečima ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića, na jučerašnjim okupljanjima protiv blokada učestvovalo je 33.000 ljudi i sve je prošlo bez ijednog incidenta. Iz Centra za društvenu stabilnost najavili su da će u subotu biti održan još jedan, veći skup istih građana, istakao je Dačić.

Okupljanja su održana, između ostalog, u Loznici, Požarevcu, Leskovcu, Vranju, Bečeju, Pančevu, Subotici, Boru, Bujanovcu, Odžacima, Staroj Pazovi, Šidu, Kovinu, Beočinu, Srbobranu, Žablju, Kikindi, Apatinu, Somboru, Zrenjaninu, Kanjiži, Inđiji, Plandištu, Vrbasu, Sečnju, Titelu, Kuli, Rumi, Pećincima, Somboru, Baču. U Subotici se skup održavao na Trgu slobode, a građani koji su se okupili rekli da žele da pošalju poruku da su protiv blokada i da žele "njihovu