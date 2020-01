Od danas jeftiniji roming u Srbiji i regionu

Radio 021 pre 1 sat | Blic, Beta

U Srbiji i drugim zemljama Zapadnog Balkana od danas je na snazi još jeftiniji roming, jer su mobilni operateri nastavili da usklađuju cenovnike sa RATEL-ovim rešenjem o snižavanju cene rominga u zemljama regiona, odnosno regionalnim sporazumom koji je u aprilu potpisan u Beogradu.

Tim dokumentom je predviđeno da se od 1. januara 2020. ponovo menjaju cene rominga u Srbiji, Makedoniji i Albaniji. Kako se navodi, u cenovnicima svih operatora koji posluju u Srbiji, a u koje je portal "Blica" imao uvid, cena odlaznog minuta iz zemalja Zapadnog Balkana od 1. januara kretaće se od 7,05 do 7,2 dinara, cena dolaznog minuta od 5,64 do 5,76 dinara, cena SMS od 2,69 do 2,88 dinara, a cena megabajta za prenos podataka od 3,52 do 3,6 dinara. To znači da