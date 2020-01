Tramp: Amerika spremna da gađa 52 mete u Iranu, ako Teheran napadne Analiza Džonatana Markusa, BBC dopisnika za oblasti odbrane i diplomatije

Radio 021 pre 2 sata | BBC News na srpskom

Ta brojka od 52 cilja predstavlja 52 američka taoca koje su Iranci oteli 1979. iz američke ambasade u Teheranu.

Reuters President Trump warned Iran not to strike Americans or US assets Američki predsednik Donald Tramp upozorava da će Sjedinjene Američke Države „veoma brzo i veoma jako" pogoditi 52 cilja u Iranu, ako Teheran napadne američko osoblje ili posede. Ubistvo najmoćnijeg iranskog generala Kasima Sulejmanija, koga su u četvrtak američke snage pogodile iz drona, dovelo je do najveće eskalacije napetosti između Amerike i Irana. Teheran je najavio „žestoku osvetu".