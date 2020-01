Malčanski berberin opisao kako je oteo Moniku

Niške vesti pre 42 minuta | Niske Vesti

Rebić je istakao da nije bio agresivan prilikom hapšenja, već je samo lego na zemlju kada ga je policija okružila. „Nije kod sebe imao lična dokumenta pa je trebalo vremena da se utvrdi da je to on, nakon čega je uhapšen“, kazao je Rebić RTS-u. Rebić je rekao da se on pripremao za otmicu – spremio je zalihe hrane i vode i planirao gde će boraviti sa žrtvom. Izjavio je i da je ukrao vozilo, opisao gde i kako. Jovanović je, međutim, izjavio da je odluku da otme baš