Koga bi obradovalo spuštanje cenzusa? Da li je ovo još jedna obmana vlasti ili nešto drugo? Evo šta kažu stranke!

Pravda pre 4 sata | Tanjug

Kakva bi bila slika parlamenta ako bi cenzus bio spušten sa pet na tri odsto i da li bi to umanjilo efekte najavljenog bojkota izbora u delu opozicije, pitanja su koja je otvorila informacija o mogućnosti da se cenzus spusti.

Prema pisanju Politike, na vanrednoj sednici parlamenta početkom februara biće izmenjeni Zakon o izboru narodnih poslanika i Zakon o lokalnim izborima, tako da se do sada propisani cenzus od pet odsto smanji na tri odsto, već za prolećne izbore. Lider SRS Vojislav Šešelj podseća da su radikali još 2004. godine upravo to predlagali, te ističe da bi to omogućilo širu zastupljenost politčkih stranaka u parlamentu i smanjilo neophodnost pravljenja veštačkih