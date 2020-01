Kosovski ambasador izvređao Đokovića

Vesti online pre 4 sata | Kosovo online, Vesti online

Ambasador Kosova u Bugarskoj Edon Cana oglasio se na Tviteru komentarišući najboljeg srpskog tenisera Novaka Đokovića posle istorisjke pobede Srbije u premijernom ATP Kupu.

Edon Cana je prokomentarisao proslavu srpskih tenisera, a akcenat je stavio na Novaka Đokovića. „Nakon vojnog marša nastavili su sa Kosovom… Možeš da budeš osvajač ATP kupa ali si duboko u sebi primitivac, zaostao i klasični balkanski nacionalista i šovinista. Nije slučajno Novak Đoković najmanje obožavani teniski šampion u istoriji tog sporta“, stoji u Caninom tvitu. After Military March Song they continued with Kosovo…! You can be ATP winner but still deep remain