Wall Street: S&P 500 skliznuo s rekordne razine

NEW YORK - Na Wall Streetu je u utorak S&P 500 indeks skliznuo s rekordne razine nakon vijesti da će Washington vjerojatno zadržati carine na uvoz kineskih proizvoda sve do završetka predsjedničkih izbora u SAD-u u studenome.

Dow Jones ojačao je 32 boda ili 0,11 posto, na 28.939 bodova, dok je S&P 500 skliznuo 0,15 posto, na 3.283 boda, a Nasdaq indeks 0,24 posto, na 9.251 bod. Tijekom trgovanja sva tri indeksa dosegnula su nove rekordne razine, no kasnije su cijene dionica pale jer je ulagače zabrinula vijest Bloomberga da će Washington vjerojatno zadržati carine na uvoz kineskih proizvoda sve do završetka predsjedničkih izbora u SAD-u u studenome, do kada bi trebao biti postignut