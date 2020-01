Naučnici napravili zlato od plastike (video)

Večernje novosti pre 25 minuta | NovostiOnline

Godinama je zlato bilo obeležje bogatstva i moći. Zbog zlata su se vodili ratovi, ubijali vladari, ali i osvajala do tada neosvojena područja

Godinama je zlato bilo obeležje bogatstva i moći. Zbog zlata su se vodili ratovi, ubijali vladari, ali i osvajala do tada neosvojena područja. S godinama je zlato nekako izgubilo na ekskluzivnosti, ali ne i na vrednosti. Grupa naučnika sa Univerziteta ETH u Cirihu osmislila je kako proizvesti zlato u laboratoriji. I to ne bilo kakvo zlato. Njihovo zlato teži pet do 10 puta manje od tradicionalnog 18-karatnog zlata i moglo bi se upotrebljavati za pozlaćivanje nakita