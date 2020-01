Skromno i u krugu vlade: Milanović otkrio kako će izgledati njegova inauguracija

Blic pre 49 minuta | Index.hr , I.R.

Novoizabrani predsednik Hrvatske Zoran Milanović, otkrio je kako će izgledati njegova inauguracija koja će se održati 18. februara.

On je rekao da je reč o maloj inauguraciji koja će biti održana u kabinetu predsednika, prenosi Index.hr. - Neće biti lente. Inauguracija će biti u kabinetu predsednika sa ljudima koji tu treba da budu - rekao je Milanović. Inauguraciji će prisustvovati, kako je rekao, uži kabinet vlade, aktuelna predsednica, predsedništvo sabora, njegova supruga, kao i još neke osobe koje, kako on smatra, po svojoj funkciji tu moraju da budu. - Zašto na radnom mestu? To je radno