Milanović najavio inauguraciju 18. januara na Pantovčaku, bez stranih gostiju

Danas pre 3 sata | Piše: Beta

Novoizabrani predsednik Hrvatske Zoran Milanović izjavio je večeras da će njegova inauguracija biti održana 18. februara u kabinetu predsednika na Pantovčaku i najavio da će biti pozvani samo oni za koje smatra da treba da budu tamo, bez stranih gostiju, garde, straže i predsedničke lente.

„To će biti tog dana (18. februara) na Pantovčaku, u radnom prostoru predsednika i pozvaću one za koje smatram da moraju biti tamo. To je aktualna predsednica, uži kabinet Vlade, predsedništvo Sabora, predsednik Vrhovnog suda, načelnik Glavnog štaba, ljudi koji su bili u kampanji i moja supruga“, rekao je Milanović za Novu TV, u prvom velikom intervjuu po pobedi u drugom krugu predsedničkih izbora, 5. januara. On je podsetio da je još u kampanji govorio da će