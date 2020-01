Interes je Hrvata, možda i više nego Srba, poštovanje Dejtona

Dnevnik pre 5 sati | Tanjug

BEOGRAD: Srbija želi puno poštovanje Dejtonskog sporazuma i svako njegovo rušenje i izmena mora da dobije saglasnost srpskog naroda i RS, istakao je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Vučić je, nakon sastanka sa srpskim članom Predsedništva BiH, na pitanje da li Srbija i RS imaju plan ukoliko se intenziviraju razgovori o reviziji Dejtona, kao i da li Hrvatska ima moć da pokrene to pitanje revizije Dejtona i da li je to u njenom interesu, rekao da ne želi da tumači njihove interese, ali da želi da primeti, kao neko ko prilično dobro poznaje situaciju u regionu, da to ne bi bio interes Hrvatske. „Što se tiče hrvatskog naroda prioritetni interes je