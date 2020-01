Muškarac iz BiH pljačkao po Beogradu! Ženi oteo torbu, radnici prodavnice 15.000 dinara

Kurir pre 46 minuta

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu uhapsili su R.T. ( 1987), državljanina BiH, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela razbojništvo i teška krađa.

On se sumnjiči da je rano jutros u jednoj trgovinskoj radlji u Francuskoj ulici od radnice oduzeo 15.000 dinara, a potom pobegao. Policija ga je ubrzo uhapsila. Sumnja da je on takođe 10. januara ove godine u podzemnom prolazu kod Palate „Albanija“ prišao s leđa jednoj ženi i oteo torbu u kojoj je bilo 140 evra, 110.000 dinara i dva mobila telefona. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Prvom osnovnom javnom