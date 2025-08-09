Oboren biciklista u Novom Sadu: Prevezen u bolnicu sa povredom glave (foto)

Oboren mlađi muškarac na biciklu na turbo kružnom toku u Fruškogorskoj ulici u Novom Sadu.

On je prevezen kolima Hitne pomoći, a prema prvim informacijama zadobio je povrede glave. Ono što je u ovom slučaju specifično je da na samoj bicklističkoj stazi stoji znaj "obrnuti trougao" koji pokazuje da su biciklisti praktično na sporednom putu, a da pravo prvenstva imaju vozila. Ovde često zbog nedovoljmo edukacije, dolazi do obaranja biciklista
