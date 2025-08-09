Crna tačka za bicikliste: Još jedan vozač dvotočkaša povređen na turbo kružnom toku u Novom Sadu

Na turbo kružnom toku u Fruškogorskoj ulici u Novom Sadu večeras je došlo do saobraćajne nezgode u kojoj je povređen mlađi muškarac na biciklu.

Prema prvim informacijama, biciklistu je oborilo putničko vozilo, a on je kolima Hitne pomoći prevezen u bolnicu sa povredama glave. Ono što ovaj slučaj izdvaja jeste neuobičajeno saobraćajno rešenje na toj lokaciji. Na samoj biciklističkoj stazi nalazi se znak „obrnuti trougao“, koji praktično stavlja bicikliste u položaj vozila sa sporednog puta, dajući prednost automobilima. Stanovnici i korisnici ove saobraćajnice upozoravaju da zbog nedovoljne edukacije