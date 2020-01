Štruf pred duel s Đokovićem: Zašto, Bože? Zašto?

N1 Info pre 4 sata | Ivana Salapura

Nemački teniser Jan Lenard Štruf priznao je da mu nije bilo svejeno kada je saznao da će mu rival u prvoj rundi Australijan Opena biti aktuelni šampion Novak Đoković.

Srbin i Nemac igrali su dva meča, a oba puta slavio je Đoković. Na pitanje šta je pomislio kada je saznao ko će mu biti prvi rival, 37. teniser je rekao: "Zašto, Bože? Zašto? To je protivnik kojeg ne želite na početku turnira. Došao sam sa ciljem da odem što dalje, a onda sam dobio rivala koji je favorit za osvajanje turnira. Ali ne želim da stanem samo zato što će on biti sa druge strane. Znam da je Novak jedan od najboljih svih vremena i da me čeka težak izazov,