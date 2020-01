Lajović prvi put u trećem kolu Australijan opena

Mozzart sport pre 13 minuta

Mark Polmans pao u tri seta 6:2, 6:4, 6:3

Srpski teniser Dušan Lajović ostvario je najveći uspeh u svojoj karijeri kada je u pitanju Australijan open. On je zahvaljujući pobedi nad domaćim teniserom Markom Polmansom (6:2, 6:4, 6:3) stigo do trećeg kola grend slema u Melburnu i tako nadmašio dosadašnje rezultate. Četiri puta je stizao do drugog kola, a ovoga puta protivnik u trećem kolu biće mu Argentinac Dijego Švarcman. Lajović je čitav posao odradio za 114 minuta igre, a protivnik je najveći otpor pružio