New Candys prvi put u Beogradu

Danas pre 47 minuta | Piše: U. M.

Psihodelični rok sastav Bend New Candys 26. januara u klubu Elektropionir Mračni, savremeni rokenrol – bend New Candys koji kombinuju bučni, dubok zvuk, sa izrazitom melodijom prikazujući snažnu simbiotičku vezu između muzike i jedinstvenog vizuelnog izraza, nastupiće po prvi put u Beogradu 26. januara u klubu Elektropionir – tako su organizatori najavili ovaj italijanski psihodelični rok sastav koji posle brojnih koncerata po Evropi, Severnoj Americi i Australiji u Beograd dovode Kišobran i Pop Depresija.

Predgrupa koja će da zagreje atmosferu na koncertu biće beogradski post-pankeri Proto Tip. Bend New Candys nastao je 2008. u Veneciji i prema rečima organizatora lako je uočiti uticaj kanala i mističkih ulica ovog lavirintskog grada na njihov skokovit i dinamičan zvuk. Prvi studijski album „Stars Reach The Abyss“ izdaju 2012, a drugi album “New Candys As Medicine” izlazi 2015 i nakon njega kreću na prve ozbiljnije turneje po Evropi i SAD, a 2017. izdaju treći i