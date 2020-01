Francuska potvrdila dva slučaja korona virusa

Slobodna Evropa pre 55 minuta

Francuska je danas prijavila dva slučaja koronavirusa iz Kine i to su prvi slučajevi u Evropi.

Više od 400 zaraženih u Kini, korona virus i u SAD Dva potvrđena slučaja objavila je ministarka zdravlja Agnes Buzin. Prema njenim riječima, oboje oboljelih su putovali u Kinu. Ona je istakla da očekuje nove slučajeve. Do sada je od koronavirusa preminulo 26 osoba, a zaraženo je više od 800.