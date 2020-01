Posle jutarnjeg mraza sunčan dan: Kakvo nas vreme čeka u petak

Večernje novosti pre 9 sati | Tanjug

Tokom dana pretežno sunčano. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od -8 do -2, najviša od 3 do 9 stepeni

Sutra ujutro nas očekuje slab do umeren mraz, u nižim predelima i magla i niska oblačnost. Tokom dana pretežno sunčano. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od -8 do -2, najviša od 3 do 9 stepeni. Ovo se nikada nije desilo: Beograd verovatno BEZ SNEGA cele zime, u februaru sunčano uz temperaturu i do 13 stepeni I u Beogradu ujutro slab mraz, a tokom dana pretežno sunčano. Vetar slab do umeren, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od -5