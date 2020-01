4 migranta pokušala da pređu Drinu kod Zvornika, samo jedan uspeo u svojoj nameri

Telegraf pre 47 minuta | Telegraf.rs/Klix.ba

Muškarci su pokušali da pređu reku držeći se međusobno i uz pomoć štapova

Četiri migranta pokušala su danas da pređu Drinu između Malog Zvornika i Zvornika, a jednom od njih to je i pošlo za rukom. Kako piše portal Klix.ba, četvorica migranata su oko 16.40 sati, držeći se međusobno i uz pomoć štapova, uspeli da dođu do sredine reke, gde je matica jednog ponela nizvodno, a zahvaljujući čemu je on uspeo da stigne do leve obale Drine. Trojica migranata ostala su na sredini reke, koja im je bila do pasa, desetak minuta pokušavajući da