SZO: Bezbedno je primati pakete i pisma iz Kine

Ljudi koji primaju pakete i pisma iz Kine nisu izloženi riziku od zaraze novim koronavirusom koji izaziva upalu pluća, saopštila je Svetska zdravstvena organizacija.

"Da, bezbedno je", objavila je SZO na svom Tviter nalogu kao odgovor na pitanje. "Ljudi koji primaju pakete iz Kine nisu u riziku da obole od virusa. Na osnovu prethodnih analiza znamo da koronavirusi ne preživljavaju dugo na predmetima kao što su pisma ili paketi", navela je SZO.