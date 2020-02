Nova sumnja na koronavirus u regionu: Muškarac iz Splita u karantinu

Mondo pre 1 sat | mondo.rs

U Kliničko-bolnički centar u Splitu primljen je muškarac za kojeg se sumnja da ima koronavirus. Pacijent je izolovan na Klinici za infektologiju, nije potvrđen koronavirus. ali ima blage simptome", rekli su u bolnici. Dijagnoza i dalje nije poznata, ali s obzirom na to da je pacijent nedavno boravio u Kini, on je preventivno izolovan. Sve potrebne pretrage su obavljene, a dok ne stignu rezultati nalaza, on će biti odvojen od ostalih pacijenata. U slučaju da nalaz