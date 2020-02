Amfilohije odgovorio Markoviću: Spremni za razgovor kako bi se povratio mir među vernike

RTS pre 3 sata

Predstavnici Mitropolije crnogorsko primorske odgovorili su na poziv crnogorskog premijera Duška Markovića ističući da su za razgovor spremni ukoliko Vlada u Podgorici bude, kako kažu, spremna da prvenstveno razgovara o Zakonu o slobodi veroispovesti kao uzroku problema i načinima za njihovo rešavanje, odnosno o uklanjanju spornog zakona, tj. njegovih protivustavnih diskriminatornih odredbi iz pravnog poretka Crne Gore.

Iz Mitropolije crnogorsko primorske navode da Marković u dopisu tvrdi da "donošenje zakona neće izazvati nove podjele u pravoslavnom biću Crne Gore", što je, kako ističu, u suprotnosti sa realnošću. "U to se možete i uvjeriti, jer od 27. decembra 2019. godine do danas ogroman broj građana, i to ne samo pravoslavnih vjernika, trpeljivo, mirno, dostojanstveno i istrajno, iz dana u dan, iz sedmice u sedmicu, iskazuje svoje protivljenje duhu i normama zakona koji je