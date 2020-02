Vremenska klackalica: Danas sunčano i toplo, a već sutra stiže novo naoblačenje s kišom i snegom

Kurir pre 2 sata

U Srbiji se danas ujutro očekuju umeren i slab mraz, a tokom dana pretežno sunčano i malo toplije vreme.

Vetar slab, jugoistočni. Jutarnja temperatura od -8 do -3, a najviša dnevna od šest do 11 stepeni. U ponedeljak umereno oblačno, suvo i toplo. Krajem dana na severu, a tokom noći i u ostalim krajevima naoblačenje mestimično s kišom, na višim planinama sa snegom i pojačanim vetrom. U utorak i sredu umereno do potpuno oblačno, mestimično s kišom, na planinama sa snegom. U četvrtak suvo, a od petka novo naoblačenje s kišom, na planinama sa snegom.