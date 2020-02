U Srbiji sutra oblačno, suvo i toplije

Novi magazin pre 25 minuta | Beta

U Srbiji će sutra biti oblačno, suvo, toplije i vetrovito vreme, dok će na istoku zemlje biti hladnije, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Uveče i tokom noći jače naoblačenje sa kišom, na visokim planinama sa snegom. Vetar će biti umeren, povremeno i jak jugozapadni. Najniža temperatura od biće od minus sedam do četiri na severu, a najviša od šest na istoku do 19 stepeni na zapadu. U Beogradu će takođe biti promenljivo oblačno, vetrovito, suvo i osetno toplije. Uveče i tokom noći jače naoblačenje sa kišom. Najniža temperatura biće od jedan do četiri stepena, a najviša oko 15 stepeni. U utorak i sredu