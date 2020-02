Filmu "Parazit" Oskar za najbolji film

Radio 021 pre 2 sata | Beta

Južnokorejski film "Parazit" reditelja Bong Džun-hoa osvojio je rano jutros glavnu nagradu američke Akademije filmskih umetnosti i nauke, Oskara za najbolji film.

U toj kategoriji bili su nominovani, "Ford v Ferrari", "The Irishman", "Jojo Rabbit", "Joker", "Little Women", "Marriage Story", "1917" i "Once Upon a Time... in Hollywood". Prethodno je Bong osvojio Oskara za najbolju režiju, a njegov film i Oskara za najbolji strani film i za najbolji originalni scenario. Dodelom glavne nagrade u pozorištu Dolbi završena je 92. svečana dodela Oskara. Celu listu dobitnika Oskara možete pogledati OVDE. Autor: Beta