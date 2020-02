Otišla sam u Norvešku i vratila se posle godinu dana jer sam shvatila da ni tamo ne teku med i mleko

Luftika pre 58 minuta | Tamara Obradović

Imam 36 godina, muža i dvoje dece. Radim kao medicinska sestra. Kao i mnogima u mojoj struci, pružila mi se prilika da odem za život u Norveškoj i ja sam je iskoristila. Nije to bila odluka tipa: „Zbogom Srbijo, nećeš me videti nikad više!" Jednostavno, muž me podržao u ideji