Deda (76) ubio unuka (29)

Alo pre 1 sat | Novosti/D.S.

U noći između srede i četvrtka u Plavu je ubijen jedan muškarac, dok je drugi teško ranjen

Oko ponoći, ispred ugostiteljskog objekta, došlo je do pucnjave u kojoj je ubijen R.H. (29) a ranjen M.C. (28). Policija je uhapsila osumnjičenog O.H. (76). Kako saznajemo, deda je ubio unuka. Do tragedije je došlo u sredu veče oko ponoći u u ulici Dizderača ispred jednog ugostiteljskog objekta. Policija je uhapsila O.H. i pronašla oružje