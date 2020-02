Nišanio drugog mladića, pa ubio svog unuka: Deda prethodno razdvajao mladiće koji su se tukli

Telegraf pre 37 minuta | Telegraf.rs

O.H. (76). iz Plava slučajno je, pucajući u drugu osobu, ubio unuka R.H. (29).

O. H. je pokušao da ubije M.C. (28), takođe iz Plava, koji je posle ranjavanja hitno prebačen u Opštu bolnicu u Beranama. Do tragedije je došlo u sredu veče oko ponoći u ulici Dizderača ispred jedne kafane, pišu " Vijesti". Policija je uhapsila O.H. i pronašla pištolj marke CZ kalibra 7,65 mm za koji se sumnja da iz njega ubio unuka i ranio M. C. Prema pisanju Vijesti, O. H. je slučajnu pucajući u pravcu M. C. (28), ubio svog unuka. Objasnili su da su se M. C. i R.