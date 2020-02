U četvrtak posle jutarnjeg mraza temperatura do 14 stepeni

Večernje novosti pre 3 sata | Tanjug

Sutra će jutro biti hladno, ponegde sa slabim mrazom, a u toku dana će biti sunčano, sa maksimalnom temperaturom od 10 do 14 stepeni. Vetar će biti slab, uglavnom južni i jugoistočni, u toku noći u košavskom području umeren. Najniža temperatura od -3 do 3, najviša od 10 do 14 stepeni. U toku noći naoblačenje, posle ponoći na severu i zapadu kiša. U Beogradu će jutro biti hladno, u toku dana sunčano. Vetar slab, južni i jugoistočni, u toku noći umeren. Najniža