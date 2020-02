Obeležavanje Dana državnosti - od "danke Handke" do patriotske fontane

N1 Info pre 40 minuta | Jelena Mirković

Sretenje je obeleženo i u Predsedništvu Srbije, gde je predsednik Aleksandar Vučić uručio više od 50 odlikovanja zaslužnim pojedinicima i institucijama u oblasti kulture, medicine, privrede, nauke, sporta i diplomatije. Povodom Dana državnosti Beograd je ukrašen s 2.000 zastava, a drugi čovek grada Goran Vesić je najavio i da će fontana na Slaviji "pevati" patriotske pesme. Takav predlog, pojedini stručnjaci iz kulture ocenjuju kao neprimeren.

Izvor: N1 Kraj himne Bože pravde označio je za predsednika Aleksandra Vučića početak dodele sretenjskih odličja. Među odlikovanima su se našli glumica Mira Banjac, pisac Milovan Vitezović, Peti bataljon Vojne polocije, pevaš Šaban Šaulić. Odlikovan je i književnik Peter Handke, koji se na dodeli nije pojavio. "On je član Udruženja književnika, on je dobitnik specijalne Vukove nagrade, on je i počasni građanin ovog grada i da kažem danke Hanke", rekao je Vitezović