U Srbiji sutra ujutru vedro, u toku dana naoblačenje

U većem delu Srbije sutra ujutru će biti pretežno vedro, a sa severozapada će se umereno naoblačenje u toku dana proširiti na ostale krajeve uz manji pad temperature.

U Negotinskoj krajini zadržaće se pretežno sunčano. Duvaće, povremeno pojačan severozapadni vetar. Najniža temperatura od - 3 do 7 a najviša od 10 °C na severozapadu do 17 na jugu i istoku Srbije.U Beogradu sutra umereno oblačno i suvo uz manji pad temperature. Duvaće umeren severozapadni vetar, koji će krajem dana oslabiti. Najniža temperatura oko 6, a najviša oko 12 °C. U Srbiji će do subote biti malo hladnije uz prolazna naoblačenja, a padavine se očekuju samo u