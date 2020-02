Zašto je republikanac Tramp pomilovao demokratu Blagojevića

Politika pre 14 minuta | Ankica Marinković

Bivši guverner Ilinoisa Rod Blagojević, kojeg je američki predsednik Donald Tramp pomilovao, pušten je iz zatvora posle odsluženih osam godina kazne od ukupno 14 na koliko je osuđen zbog korupcije. Novinarima na aerodromu u Denveru je rekao da je „duboko i večno zahvalan Trampu” i da je njegov veliki obožavalac. „On nije morao to da uradi. On je republikanac, ja sam bio demokratski guverner”, kazao je Blagojević. Iako ga javnost pamti sa smeđom kosom, on se po