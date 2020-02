Blagojević: Ja sam "trampokrata", glasao bih za njega da mogu

RTV pre 24 minuta | Tanjug

ČIKAGO - Ja sam "trampokrata" i da imam mogućnost da glasam glasao bih za Trampa, izjavio je danas bivši guverner Ilinoisa Rod Blagojević na prvoj konferenciji za novinare nakon izlaska iz zatvora zahvaljujući pomilovanju američkog predsednika.

"Želimo da izrazimo najdublju i večnu zahvalnost predsedniku Trampu. Nije morao to da uradi. To je čin dobrote", rekao je Blagojević ispred svoje porodične kuće u Čikagu, na kojoj je bio okačen veliki natpis "Hvala, gospodine predsedniče". Kako prenosi AP, on nije odgovarao na direktna pitanja, ali je neprestano tapkao maramicom posekotinu na bradi. Zbog toga se izvinio novinarima objasnivši: "Mnogo je vremena prošlo od kada sam se brijao normalnim brijačem".